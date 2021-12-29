Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
-10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество29 декабря 2021 6:00

С 10 января откроют прямые рейсы из Воронежа в Уфу и Волгоград

Они будут субсидируемыми
Евгения ФРОЛОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 10 января открываются авиарейсы из Воронежа в Уфу и Волгоград. О начале летной программе рассказали в международном аэропорту имени Петра I 28 декабря.

Авиарейсы в Уфу запланировала авиакомпания Utair. Перелеты будут выполняться дважды в неделю — по понедельникам и субботам. Пассажиров будут возить турбовинтовые среднемагистральные самолеты ATR 72. Они рассчитаны на 74 человека.

Эта же авиакомпания станет доставлять воронежцев по маршруту Воронеж - Волгоград – Воронеж. До Волгограда путь составит 1.30, до Уфы – 2.50.

Напомним, ранее в Росавиации утвердили субсидируемые воздушные маршруты на 2022 год. В их список вошли полеты из Воронежа в 13 городов России и обратно. Субсидии выделят в целях развития региональных воздушных перевозок. Среди направлений Уфа и Волгоград.