С 10 января откроют прямые рейсы из Воронежа в Уфу и Волгоград

Фото из архива КП Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 10 января открываются авиарейсы из Воронежа в Уфу и Волгоград. О начале летной программе рассказали в международном аэропорту имени Петра I 28 декабря.

Авиарейсы в Уфу запланировала авиакомпания Utair. Перелеты будут выполняться дважды в неделю — по понедельникам и субботам. Пассажиров будут возить турбовинтовые среднемагистральные самолеты ATR 72. Они рассчитаны на 74 человека.

Эта же авиакомпания станет доставлять воронежцев по маршруту Воронеж - Волгоград – Воронеж. До Волгограда путь составит 1.30, до Уфы – 2.50.

Напомним, ранее в Росавиации утвердили субсидируемые воздушные маршруты на 2022 год. В их список вошли полеты из Воронежа в 13 городов России и обратно. Субсидии выделят в целях развития региональных воздушных перевозок. Среди направлений Уфа и Волгоград.