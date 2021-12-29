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Общество29 декабря 2021 5:22

Воронежские филиалы МФЦ не будут работать в новогодние праздники

По обычному графику филиалы МФЦ начнут работать с 10 января
Евгения ФРОЛОВА
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Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Из архива "КП"

В Новогодние праздники воронежские филиалы МФЦ работать не будут. Выходные дни продлятся с 31 декабря по 9 января. Об этом сообщили в пресс-службе МФЦ 28 декабря.

Между тем, сектор пользовательского сопровождения в СМАРТ-МФЦ Воронежа №1, который расположен на улице Пушкинская, д. 8, откроется для заявителей на день раньше. Принимать посетителей станут уже в воскресенье, 9 января. Здесь граждане с 8 до 20 часов смогут подать заявления на услуги, доступные для получения в электронном виде. При необходимости специалисты также проконсультируют воронежцев.

По обычному графику филиалы МФЦ начнут работать с 10 января 2022 года. График можно уточнить на сайте mydocuments36.ru и в центре телефонного обслуживания +7(473) 226-99-99.