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Происшествия28 декабря 2021 16:30

В Воронеже полицейские начали проверку по факту ДТП с участием двух маршруток

В массовой аварии пострадала пассажирка
Елена ФЕДЯШЕВА
Елена ФЕДЯШЕВА
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Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области

Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области

Во вторник, 28 декабря, на улице Моисеева в районе дома №3 произошла массовая авария. По предварительным данным ГУ МВД по области, 36-летний водитель маршрутного автобуса ПАЗ (маршрут № 120В) не выдержал безопасную дистанцию до движущегося впереди ПАЗа с маршрута № 88А под управлением 54-летнего водителя и протаранил его. Вскоре после этого в маршрутку №120В врезалась 21-летняя девушка на «Пежо».

В результате аварии в одном из ПАЗов упала и получила ранения пассажирка. Женщину доставили в больницу.

Сейчас сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.