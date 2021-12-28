Студенты ВГУ попали в число претендентов на именную стипендию Владимира Потанина

Стали известны итоги первого этапа студенческого конкурса Стипендиальной программы Владимира Потанина. Среди студентов из 75 вузов есть и учащиеся ВГУ.

Всего в финал вышли 2000 участников. Как и в прошлом году, состязания прошли в онлайн-формате. По итогам двух туров стипендиального конкурса эксперты определят 750 победителей, еще 10 человек войдут в резервный список. Победители конкурса будут получать именную стипендию Владимира Потанина ежемесячно в размере 25 тысяч рублей начиная с февраля 2022 года и до окончания обучения в магистратуре (но не более 6 месяцев для студентов второго года магистратуры и не более 18 месяцев для студентов первого года магистратуры).