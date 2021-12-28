Прокатившийся в привязанной к машине ванне воронежец рассказал подробности экстремальной поездки

Фото из архива Дмитрия Панкратова.

Воронежец Дмитрий Панкратов прокатился в привязанной к авто ванне на огромной скорости. Необычную поездку ночью 26 декабря сняли на видео очевидцы и выложили в Сеть. Как молодой человек оказался в таком транспорте на городских дорогах, узнал корреспондент «КП-Воронеж».

По словам Дмитрия, он вдохновился парнем на санях, которого увидел на днях в интернете. Желание поэкспериментировать крепло еще и в связи с профессией: уже более восьми лет работает в автосервисе. К тому же, друг Дмитрия и мечтал заниматься бобслеем. По совокупности всех этих факторов воронежец и купил ванну на сайте объявлений, а затем вместе с коллегами приступил к ее модернизации.

– Самодельные сани оборудовали из профтрубы. Соорудили ручной тормоз и управление, - рассказывает Дмитрий. – За двое суток успели прикрепить аэрокрыло и украсить необычный транспорт. Затраты оказались небольшими: ванна обошлась в 600 рублей, а металл и сварка – примерно в три тысячи.

Молодой человек отмечает, что уже катался подобным образом 10 лет назад. Но степень безопасности была намного ниже: сани привязывали к машине просто кабелем. Сейчас же идею значительно усовершенствовали, чтобы не создавать аварийных ситуаций на дороге.

Горожанин признается, что изначально хотел доехать до Липецка, чтобы поразить своего друга. Но потом решили прокатиться по городу – по улице Антоново-Овсеенко. За эту поездку водителя «Вольво», к которой были прикреплены самодельные сани и оштрафовали на тысячу рублей.

Сам Дмитрий говорит, что эксперименты на ванне не закончатся, и к лету он готовит уже новый, более интересный проект.