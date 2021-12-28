Воронежская пловчиха завоевала серебро на престижном международном турнире

Дарья Клепикова пополнила свою коллекцию наград серебром Кубка Сальникова. Фото: cspsk-vrn.ru

Воронежская пловчиха Дарья Клепикова завоевала серебро на 15-м международном турнире по плаванию «Кубок Владимира Сальникова», который проходит сейчас в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд. Впервые Кубок состоялся в 2007 году и стал традиционным. В нем участвуют лучшие спортсмены нашей страны и зарубежья.

Дарья Клепикова на дистанции 100 м баттерфляй финишировала второй с результатом 58,11 секунды. Всего 6 сотых Даша уступила белорусской пловчихе Анастасии Кулешовой.

- Даше тяжело выступать психологически. Она сейчас очень уставшая. У нее подряд один за другим идут шесть стартов. Но, несмотря на усталость, она все равно показывает свой класс, - дала краткий комментарий главный тренер Воронежской области по плаванию Татьяна Калугина.

Напомним, Дарья Клепикова завоевала два золота в эстафетах на чемпионате Европы в Казани. А также взяла серебро и две бронзы на чемпионате России.