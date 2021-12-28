Воронежские следователи передали в суд дело адвоката, пытавшейся завладеть чужим наследством

Завершилось расследование уголовного дела в отношении 33-летнего бывшего адвоката, обвиняемой в покушении на мошенничество в крупном размере.

Следователи выяснили, что в августе 2018 года обвиняемая изготовила фиктивный договор купли-продажи. Согласно документу, якобы четырьмя месяцами ранее она приобрела у скончавшегося в июле 2018 года ее близкого знакомого автомобиль марки «БМВ Х6», находившийся на специализированной стоянке ОГИБДД ОМВД России по Калачеевскому району, куда был помещен со значительными техническими повреждениями после имевшего место ДТП в сентябре 2017 года.

Автомобиль отдали новой хозяйке, которая перегнала БМВ в с. Новая Усмань и в последующем продала третьему лицу. В результате этих действий законным наследникам умершего - 66-летней матери и 19-летней дочери – был причинен ущерб в значительном размере около 35 тысяч рублей, составляющий стоимость автомобиля с учетом состояния после ДТП.

Но и это не все. Адвокат знала о том, что у покойного в собственности была двухкомнатная квартира в городе Воронеже стоимостью более 2,5 млн. рублей, решила мошенническим путем завладеть и ей. Для этого подсудимая в августе 2018 года обратилась к своей знакомой, сообщив ей ложные сведения о том, что является наследницей имущества по завещанию, и попросила ее выступить в роли покупателя в фиктивно подготовленных документах о продаже квартиры умершим.

- Введенная в заблуждение женщина согласилась помочь, а затем по указанию обвиняемой обратилась в суд с иском о регистрации права собственности на спорную квартиру, - сообщили в СУСКе Воронежской области. - Однако решением суда, оставленным в силе вышестоящими судебными инстанциями, в удовлетворении заявленных требований было отказано, договор купли-продажи признан недействительной сделкой.

Аналогичным способом женщина пыталась отсудить у законных наследников умершего принадлежащий ему земельный участок в селе Новая Усмань стоимостью свыше 560 тысяч рублей.

В июле 2021 года женщину задержали. На предварительном следствии она во всем созналась и дала подробные показания. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.