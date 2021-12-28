В Воронежской области при обыске микроавтобуса нашли крупную партию героина

Богучарские полицейские хотели проверить документы у водителя, а в результате нашли героин у пассажира. Фото: из архива «КП»

На стационарном посту ДПС на 741 километре трассы «Дон» в Богучарском районе автоинспекторы остановили для проверки документов рейсовый микроавтобус, ехавший из Москвы в южном направлении.

При общении с полицейскими один из пассажиров стал вести себя подозрительно. Его решили обыскать. 43-летний житель Адыгеи не стал этого дожидаться и бросил на пол полиэтиленовый пакет с белым веществом внутри. Думал сделать это незаметно. Не получилось. Содержимое пакета отправили в лабораторию. Эксперты установили, что вещество является героином массой около 100 граммов.

Богучарским полицейским задержанный житель Адыгеи рассказал, что забрал наркотик в Московской области в тайнике, координаты его прислали в одного из мессенджеров. Героин он должен был доставить на малую родину для продажи.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ, карающей за незаконные перевозку и хранение наркотиков. Наркокурьеру грозит от трех до десяти лет лишения свободы. Следователь намерен добиваться в суде его ареста.