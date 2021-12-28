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Происшествия28 декабря 2021 13:23

В Воронежской области «Мазда» вылетела с дороги в сугроб

Вытащить иномарку помогли сотрудники ДПС
Елена ФЕДЯШЕВА
Елена ФЕДЯШЕВА
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Страница сообщества "Воронеж VRN" в соцсети "Вконтакте"

Страница сообщества "Воронеж VRN" в соцсети "Вконтакте"

Водитель автомобиля «Мазда 3» рассказал в одном из воронежских пабликов соцсети о случившейся с ним в пути неприятности. Мужчина утром выехал из Острогожска в Воронеж. В дороге он не учел погодные условия, потерял управление и машина слетела с асфальта в кювет, где намертво утонула в снегу.

- Самостоятельно выехать не смог, а проезжающие мимо немногочисленные автомобили не останавливались, - посетовал водитель.

В итоге на просьбы о помощи откликнулись только оказавшиеся неподалеку сотрудники ДПС. Используя буксировочный трос, с помощью патрульного автомобиля полицейские смогли вытащить застрявшую машину.