В Воронежской области «Мазда» вылетела с дороги в сугроб

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Водитель автомобиля «Мазда 3» рассказал в одном из воронежских пабликов соцсети о случившейся с ним в пути неприятности. Мужчина утром выехал из Острогожска в Воронеж. В дороге он не учел погодные условия, потерял управление и машина слетела с асфальта в кювет, где намертво утонула в снегу.

- Самостоятельно выехать не смог, а проезжающие мимо немногочисленные автомобили не останавливались, - посетовал водитель.

В итоге на просьбы о помощи откликнулись только оказавшиеся неподалеку сотрудники ДПС. Используя буксировочный трос, с помощью патрульного автомобиля полицейские смогли вытащить застрявшую машину.