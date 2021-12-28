Воронежская елка стала третьей по красоте в России

Даже незажженная елка на площади Ленина выглядит вполне привлекательно. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Воронеж оказался на третьем месте в рейтинге крупнейших российских городов, жители которых больше всего довольны главной елкой города, где живут. Таковы данные результата опроса сервиса по поиску работы SuperJob.

По данным опроса, 62 процентов воронежцев нравится елка на площади Ленина, хотя уже несколько лет ее не меняют. 23 процентам горожан главное новогоднее дерево не нравится. Еще 15 процентов воронежцев затруднились с ответом.

Победила в опросе елка Уфы. Главное новогоднее дерево города нравится 67 процентам жителям столицы Башкортостана. Второй – Краснодар (62 процента). В Москве и Санкт-Петербурге, кстати, елка устраивает примерно половину жителей: соответственно 52 и 51%.

В аутсайдерах рейтинга Волгоград, Омск и Новосибирск (соответственно 47, 45 и 43%).