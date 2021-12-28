На объекты инфраструктуры жилых кварталов Воронежа направят больше 6 миллиардов рублей

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Пресс-службе правительства сообщила, что в 2022 году в Воронежскую область начнут поступать средства инфраструктурного кредита в размере 8,4 млрд рублей под 3% годовых. Эти деньги направят на финансирование пяти крупных инфраструктурных проектов.

3,2 млрд рублей потратят на строительство инфраструктурных объектов в районах комплексной жилой застройки по ул. Шишкова, Загоровского, Ломоносова и Московскому проспекту в Воронеже. Еще 3,1 млрд рублей – на инфраструктуру жилых массивов «Ленинградский квартал» и «Озерки».

Кроме того, кредитные средства в размере около 1,2 млрд рублей пойдут на развитие особой экономической зоны «Центр» и индустриального парка «Масловский». Еще более 960 млн рублей - на строительство очистных сооружений ТОСЭР «Павловск».

Общий объем внебюджетных инвестиций в рамках реализации пяти проектов превысит 178 млрд рублей, что позволит в том числе создать более 1900 новых рабочих мест. Налоговые поступления в консолидированный бюджет Воронежской области предусмотрены в объеме 18,9 млрд рублей. А общая площадь жилой застройки составит порядка 1,9 млн кв. метров, отметили в правительстве.