В Воронежской области водитель иномарки врезался в электрический столб: погибла пассажирка

Полицейские выясняют, почему 34-летний россошанец потерял контроль над машиной. Фото: из архива «КП»

Во вторник, 28 декабря, в 4.50 в Россоши у дома № 85Б на улице 50 лет СССР случилась смертельная авария. 34-летний местный житель, руливший «Хендай Солярис», не справился с управлением и врезался в электрический столб. Сам мужчина в аварии выжил. А вот его пассажирка, 36-летняя жительница Россоши, погибла на месте до приезда скорой. Полицейские выясняют, почему 34-летний россошанец потерял контроль над машиной.

Напомним, 25 декабря в 18.10 в Курской области юные футболисты и их родители из Старого Оскола попали в аварию, возвращаясь домой из Воронежа, куда приезжали на соревнования. 10-летний мальчик, его папа, а также мама второго футболиста погибли. Еще один мальчик получил многочисленные ушибы и сотрясение мозга.