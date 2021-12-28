В Воронеже при торможении маршрутного автобуса пострадал 51-летний мужчина

Водитель автобуса ПАЗ-32054 (маршрут № 17) нарушил правила перевозки пассажиров. Фото пресс-службы ГУ МВД России по Воронежской области.

По предварительным данным, вчера, 27 декабря, в 18:05 в Воронеже у дома №1д/2 на улице Мазлумова 54-летний местный житель, управляя автобусом ПАЗ-32054 (маршрут № 17), нарушил правила перевозки пассажиров, в результате чего пассажир, 51-летний местный житель упал на пол.

В результате ДТП мужчина получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение.

В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.