Воронежцам представили проект благоустройства Северного леса

Фото департамента природных ресурсов и экологии

Разработчики представили в департамент природных ресурсов и экологии проект благоустройства природного парка «Северный лес».

По словам экологов, подрядная организация учла все озвученные ранее пожелания. Среди них – распоряжение губернатора Александра Гусева о минимальном вмешательстве в экосистему памятника природы в процессе его благоустройства.

Реализация проекта намечена на 2022-2023 годы. Подрядчика, который займется благоустройством Северного леса, определят по итогам электронных торгов.

- В случае успешной реализации проекта природный парк «Северный лес» существенно преобразится, - сообщили в департаменте природных ресурсов и экологии. – В основу проекта легли предложения экологов и жителей города. Самые значимые из них: удобное использование подъездных и пешеходных путей посетителям и работникам парка; освещение вдоль основных дорожек; установка скамеек, урн, информационных стендов, указателей шлагбаумов, системы видеонаблюдения, антипарковочного ограждения по периметру территорий трёх участков; оборудование детской площадки с песчаным и резиновым покрытием, спортивной площадки с хоккейной коробкой и волейбольной площадкой, а также площадки для выгула домашних животных.