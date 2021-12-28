Гимнастка из Воронежа показала Анну Каренину на высоте 15 метров без страховки

Наша землячка Елена Мизенина в роли Анны Карениной под куполом цирка Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В Воронеже начались гастроли «Королевского цирка» Гии Эрадзе.

Чтобы показать праздничное представление, труппа привезла 19 фур оборудования декораций, костюмов и реквизита. За время пандемии артисты подготовили множество премьерных номеров. Получилось по-настоящему новогоднее шоу, где все сверкает, переливается огнями, зеркала пускают зайчиков в зал, взлетают огромные хрустальные люстры и гигантская двойная корона, в которой порхают 7 летающих «принцев», а в финале представления на манеже «распускается» елка-карусель. За трехчасовое представление зрители побывали в королевском замке и райском саду, на испанской корриде и русском Севере.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В шоу выступает множество животных – экзотические пеликаны и попугаи, поражающие своей роскошной шерстью яки, лошади, собаки, лисы, а также маралы и северные олени, которых больше не найти в системе Росгосцирка.

- С маралами трудно работать, учитывая, что школы дрессуры оленей не существует, приходилось опыт нарабатывать самостоятельно, с нуля. К тому же - это очень умные и строптивые животные. Они не подпускают чужих, мы даже не можем уехать в отпуск, потому что не с кем оставить питомцев. Мы завоевали их расположение постоянным нахождением рядом, учитыванием их характеров и, конечно, вкусняшками! Маралы «продадут душу» за свежие березовые веники и ванильный сухарик, а северные олени - за ягель! – поделились секретом работы с животными дрессировщики Татьяна и Николай Исаевы.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

И это не все чудеса! Под купол взлетает символ 2022 года – тигр! Кроме того, хищники «Принцессы цирка» Людмилы Сурковой ходят на задних лапах, прыгают сквозь кольцо, танцуют на зеркальном шаре, а лев и вовсе целуется с дрессировщицей. И все это - на вращающемся манеже!

- Мы просто очень доверяем друг другу. Ведь мы с моими животными – настоящие парнеры! Когда мы поднимаемся под купол, я поддерживаю тигрицу рукой, Клепа хоть и не боится высоты, но качели неустойчивы, и у нее может соскользнуть лапа – на этот случай я всегда в качестве подстраховки, – говорит о своих зубастых подопечных Людмила Суркова. - Вечером 31 декабря мы с помощниками будем поздравлять своих питомцев с их годом – принесем им празднично оформленное мясо!

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Необыкновенно красивую историю представила наша землячка Елена Мизенина с партнером Дмитрием Ефремкиным. Воздушные гимнасты рассказали под куполом историю Анны Карениной. Получился настоящий театр – про любовь и страсть. При этом номер с довольно опасными трюками – гимнасты на ремнях не используют на 15-метровой высоте никакой страховки!

Наша землячка Елена Мизенина в роли Анны Карениной под куполом цирка Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

- Я занималась акробатикой в школе №2 на ул.9 января. И уже 14 лет работаю в коллективе Гии Эрадзе, пробовала разные жанры, но решила остановиться на «воздухе». В нашем номере все трюки уникальные. Самый серьезный – висеть на высоте «в пятках», одновременно «закручиваясь» и летая по кругу над манежем! Каждый раз мы, конечно, очень волнуемся, но собираем волю в кулак, гасим трепет и выходим «летать», – призналась «Комсомолке» Елена.

- Когда ребята показали ту трюковую базу, которую нарепетировали, я понял, что это настолько высокий уровень, так это сильно, что нужно делать из этого красивую историю. И получился шедевр. Я всегда за то, чтобы зрители видели красоту и праздник. Это совершенно новый номер, Воронеж - третий город, в котором мы его показываем. А после вас повезем его на цирковой фестиваль в Испанию, - отметил худрук «Королевского цирка» Гия Эрадзе.

Очень эффектным получился и «зеркальный» номер с жонглером «Волна», для которого специально придумали новаторскую инсталляцию-реквизит и крутящийся манеж. Как признался Гия Эрадзе, за 32 года, проведенных в цирковой сфере, он такого аппарата нигде не видел.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В программе выступает и необычный клоун-эксцентрик. Владимир Георгиевский много лет работал в Европе, даже придумывал трюки Колину Ферту для роли в «Kingsman: Золотое кольцо», а вернувшись на родину, победил в телешоу «Лига удивительных людей». Воронежцам он показал комический номер эксцентрики на батуте – тоже с весьма рискованными кульбитами.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Соскучившиеся по цирку за время пандемии воронежцы в финале аплодировали стоя.

- Это так круто, что мы с дочкой даже не можем выделить, что больше понравилось! Поразили и полеты воздушных гимнастов, за которыми мы следили с замиранием сердца, и классные акробаты, и заводные групповые жонглеры. А какие у дрессировщиков умные и холеные животные! Ну и общее впечатление от сверкающих костюмов, иллюминации, музыки – восторг! – поделилась зрительница Ирина Смольянинова.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Гастроли Российской государственной цирковой компании с программой Гии Эрадзе «Королевский цирк» продлятся в Воронеже по 16 января.