Воронежский «Факел» сыграет в Турции с сербами

6 февраля подопечные Олега Василенко встретятся с сербской «Инджией». Фото: ФК "Факел" (Воронеж), ВКонтакте.

Сегодня стал известен еще один соперник воронежского «Факела» на сборе, который команда проведет в Турции. 6 февраля подопечные Олега Василенко встретятся с сербской «Инджией».

Отметим, что клуб из одноименного города идет на первом промежуточном месте во втором сербском дивизионе, опережая на пять очков «Младост» из Нови-Сада.

Напомним, что ранее определились еще три спарринг-партнера «огнеупорных». Это «Нижний Новгород», казахский «Атырау» и грозненский «Ахмат.

Встреча с чеченским клубом была запланирована на 6 февраля. Так что пока неясно, состоится ли она в этот день (есть вариант игр двумя составами), будет перенесена на другой день или вовсе ее отменяет.