Воронежский хоккеист забил гол за молодежную сборную России и был признан лучшим игроком матча со Швейцарией

Дмитрий Злодеев (слева) празднует свою первую забитую шайбу на молодежном чемпионате мира. Фото: кадр с видео

Уроженец Воронежа Дмитрий Злодеев отлично проявил себя в матче со Швейцарией на хоккейном молодежном чемпионате мира. Напомним, первый матч сборная России с треском проиграла шведам – 3:6. И победа над швейцарцами нужна была кровь из носу.

Уже на восьмой минуте Данила Юров открыл счет. А на 16-й воронежец Дмитрий Злодеев бросил и мощно, и точно – 2:0. Удачное начало матча предопределило победу сборной России. Итоговый счет – 4:2. После матча Злодеева признали лучшим игроком матча.

- Выигрывать всегда приятно. Сегодняшняя игра отличается от предыдущей встречи тем, что нам с первого периода удалось навязать свою игру. Конечно, забросить первую шайбу на турнире — это тоже приятно. В моменте с голом я вошел в зону, сначала хотел забить с острого угла, но не попал. Затем удалось выиграть борьбу за воротами, вылезти на пятак и удачно попасть в ближний угол, - цитирует послематчевый комментарий Злодеева «Спорт-экспресс» со ссылкой на официальный сайт НХЛ.

После этой победы молодежная сборная России занимает третье место в своей группе. Впереди американцы и шведы. Следующий матч у нашей сборной со Словакией. Игра пройдет в ночь на 30 декабря.