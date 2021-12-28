В Воронеже владелец саней из ванны выставил свое творение на продажу

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Владелец прославившихся на просторах Воронежа саней на основе ванны выставил свое детище на продажу. Автор сообщает, что в «санях» два места, но о цене умалчивает, предлагая покупателям самим предложить ее.

Предваряя комментарии пользователей интернета, мужчина сообщает, что решил расстаться со своим творением , поскольку утратил к нему интерес.

- Сразу скажу для диванных комментаторов: не извинялся, ничего не произошло, просто стало неинтересно, есть новая задумка, более веселая и безопасная, - сообщает владелец саней в объявлении в соцсетях.

Напомним, сани-ванна снискали себе славу осле того, как попали на видео. Очевидец снял, как конструкция в виде приваренной к металлическому каркасу-полозьям ванны несется на гибкой сцепке с автомобилем по трассе со скоростью около 100 километров в час.

Надо сказать, что, будучи опубликованным в одном из городских пабликов, видео вызвало интерес не только со стороны горожан, но и привлекло внимание полиции. Нарушителя вызвали для общения в МВД.