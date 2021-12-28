«Мои родители работают в полиции»: в Воронеже наградили победителя всероссийского конкурса

Дмитрий Карцев и его мама Людмила Карцева. Фото пресс-службы ГУ МВД России по Воронежской области.

Сегодня врио начальника ГУ МВД России по Воронежской области Владимир Котов наградил победителя всероссийского конкурса детского рисунка «Мои родители работают в полиции». Им стал учащийся Каширской СОШ 13-летний Дмитрий Карцев.

В этом году для участия в финальном этапе конкурса в адрес МВД России со всех регионов поступило около 400 рисунков детей сотрудников органов внутренних дел в возрасте от шести до 14 лет. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

Оценивали творческие работы члены Общественного совета при ведомстве, эксперты по связям с общественностью, представители сферы образования, киноиндустрии, средств массовой информации, деятели культуры и сотрудники МВД России.

Конкурсанты нарисовали своих родителей - сотрудников полиции так, как они их представляют в рабочей обстановке. На красочных иллюстрациях, выполненных в различных техниках, юные художники отобразили свое видение профессии мам и пап.

Мама юного художника – Людмила Викторовна, майор полиции, служит инспектором ПДН ОМВД России по Каширскому району, а отец, капитан полиции Андрей Анатольевич, которого Дмитрий и изобразил на рисунке, несет службу в ДПС ОБДПС УГИБДД МВД России по Воронежской области. Оба родителя имеют большой стаж службы в органах внутренних дел.

Владимир Котов поблагодарил его маму за воспитание сына, вручил диплом победителя и ценный подарок – мобильный телефон от Общественного совета при МВД России, а также абонемент на посещение всех спектаклей в Воронежском театре юного зрителя.

- Я пока не решил, в какую службу пойду, но однозначно планирую продолжать семейную династию, чтобы помогать людям, - признался юный победитель Всероссийского конкурса.