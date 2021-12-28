В центре Воронежа восстановили советский арт-объект

Звезды вернули на прежнее место. Фото со страницы Ольги Рудевой ВКонтакте. Фото: другой источник.

На проспекте Революции, главной улице Воронежа, вновь появился арт-объект советских времен. Звезды-рубины между домами №№ 47 и 49 установили на средства президентского гранта.

- Денег из бюджета города не потрачено ни копейки. В новую конструкцию вмонтированы элементы старых звезд, решили, что так историчнее будет, - сообщила на своей странице воронежский краевед Ольга Рудева. - Огромное спасибо управе Центрального района и лично префекту Инне Николаевне Шеиной за помощь при установке конструкции. Подсветка будет. Позже. В новом году.

Звезды были сделаны в 70-х годах XX века, их автора за давностью лет установить уже не удалось. В декабре 2018 года арт-объект советских времен демонтировали, чтобы он не рухнул на головы прохожих. И вот теперь его привели в порядок и вернули на место.

Теперь очередь еще за одним арт-объектом – «Сувениры», расположенным по соседству со звездами. Он изрядно проржавел и требует реконструкции. Если ее проведут и сделают подсветку, эта часть проспекта станет еще красивее.