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Здоровье28 декабря 2021 8:57

Свыше 194 тысяч жителей Воронежской области заболели коронавирусом

Тем временем за минувшие сутки в регионе 1272 человека вылечились от COVID-19
Алексей СЕРГУНИН
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Всего с начала пандемии в Воронежской области от коронавируса вылечились 148 178 человек.

Всего с начала пандемии в Воронежской области от коронавируса вылечились 148 178 человек.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным регионального управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки в Воронежской области скончались еще 18 пациентов с подтвержденным COVID-19.

За это же время 382 человека заболели, а выздоровели - 1272.

Всего с начала пандемии в Воронежской области коронавирусом заболели 193 249 человек, выздоровели - 148 178, умерли – 6 844.

Тем временем за минувшие сутки прививку от коронавируса сделали 3 332 жителя региона.