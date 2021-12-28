Свыше 194 тысяч жителей Воронежской области заболели коронавирусом

Всего с начала пандемии в Воронежской области от коронавируса вылечились 148 178 человек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным регионального управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки в Воронежской области скончались еще 18 пациентов с подтвержденным COVID-19.

За это же время 382 человека заболели, а выздоровели - 1272.

Всего с начала пандемии в Воронежской области коронавирусом заболели 193 249 человек, выздоровели - 148 178, умерли – 6 844.

Тем временем за минувшие сутки прививку от коронавируса сделали 3 332 жителя региона.