Свыше 194 тысяч жителей Воронежской области заболели коронавирусом

Всего с начала пандемии в Воронежской области от коронавируса вылечились 148 178 человек.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
По данным регионального управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки в Воронежской области скончались еще 18 пациентов с подтвержденным COVID-19.
За это же время 382 человека заболели, а выздоровели - 1272.
Всего с начала пандемии в Воронежской области коронавирусом заболели 193 249 человек, выздоровели - 148 178, умерли – 6 844.
Тем временем за минувшие сутки прививку от коронавируса сделали 3 332 жителя региона.