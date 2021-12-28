Облздрав рассказал о работе воронежских медучреждений во время новогодних праздников

Рассказываем о графике работ медучреждений Воронежской области во время январских каникул. Фото: Ксения Высотина

Во время новогодних праздников - с 31 декабря по 9 января - медицинские организации Воронежской области будут работать без выходных. Об этом рассказали в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

Режим поликлиник: 31 декабря, 2, 3, 5, 8 января - рабочие дни; 1, 4, 6, 7, 9 января - по графику субботнего дня (с ним можно ознакомиться в самом медучреждении или на сайте организации).

В таком же режиме будут работать телефоны «горячих линий» по коронавирусу, вызов врача на дом, пункты вакцинации и выдача лекарств от ковида для лечения на дому.

Кроме того, с 31 декабря по 9 января с 8:00 до 22:00 воронежцы с острой болью могут обратиться в кабинеты неотложной помощи при поликлиниках.

Стационары города и области, травмпункты и службы скорой помощи продолжат круглосуточную работу. Номер скорой – «03», с мобильного – «103». Также можно позвонить по единому телефону службы спасения «112».

Неотложную стоматологическую помощь взрослые жители Воронежа смогут получить круглосуточно в стоматологической поликлинике №4 (тел. 278-22-04), дети – в детской стоматполиклинике №2 (тел. 246-41-84).

Областное патологоанатомическое бюро будет работать:

31 декабря, 2, 3, 4, 5, 6, 8 января – в обычном режиме,

1, 7 и 9 числа – по графику субботы.

Областное бюро судебно-медицинской экспертизы:

31 декабря, 2, 4, 6, 8 января – в обычном режиме,

1, 3, 5, 7, 9 числа – нерабочие дни.

Дополнительную информацию можно получить у оперативного дежурного департамента здравоохранения. Консультативную помощь будут оказывать в круглосуточном режиме с 31 декабря по 9 января по телефонам: 257-97-75, 257-97-94.