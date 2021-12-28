Мужчина прокатился в ванной по ночному Воронежу

Свою вину мужчина полностью признал. Фото пресс-службы ГУ МВД России по Воронежской области.

В соцсетях появилось видео, на котором водитель автомобиля перевозит по одной из воронежских дорог на гибкой сцепке ванную, с находящимся в ней пассажиром.

Сотрудники ОБДПС ГИБДД УМВД России по Воронежу выяснили, что 26 декабря примерно в 1:00 у дома № 7 по улице Антонова-Овсеенко 23-летний местный житель, управляя автомобилем «Вольво», перевозил своего знакомого на конструкции, изготовленной на основе металлического каркаса и ванной, прикрепленных к машине.

За нарушение правил перевозки людей водитель в соответствии с частью 2 статьи 12.23 Кодекса об административных правонарушениях РФ оштрафован на одну тысячу рублей.

Свою вину мужчина полностью признал. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.