Люби и катайся!

Фото пресс-служба ДСК

Это тот самый каток, который в 2013 году переехал с центральной площади им. Ленина на окраину города, и, надо сказать, хорошо здесь прижился. Своим появлением в Придонском ледовая площадка обязана сенатору РФ С.Н. Лукину. Именно он ходатайствовал за свой избирательный округ, когда власти Воронежа решили обновить ледовую площадку и за размещение экс-главного катка боролись разные районы города и области. Инициативу члена Совета Федерации поддержал ДСК, и взял шефство над спортсооружением.

Вот уже восемь лет, а точнее зим, каток радует жителей отдаленных микрорайонов Придонской, Подклетное и Новый. Ежегодно в декабре ледовая арена открывается для массовых катаний. Кроме того, здесь проходят тренировки и игры детских хоккейных секций и взрослых любительских команд. Чтобы хоккеисты чувствовали себя более комфортно, четыре года назад ледовой площадке увеличили размеры бортов, максимально приблизив к канадским стандартам – 48х24 м. На лёд нанесли хоккейную разметку.

Фото пресс-служба ДСК

– Мы постоянно совершенствуем ледовую площадку в Придонском, по мере возможностей. Перед началом этого сезона был проведен капитальный ремонт сооружения – заменены изношенные механизмы, холодильное оборудование. Зимы бывают разные, но наш каток с искусственным льдом способен выдерживать плюсовые температуры вплоть до семи градусов. Нужное состояние льда поддерживается благодаря системе искусственного охлаждения, – отметил генеральный директор ДСК Андрей Соболев. – В этом году также установлено современное уличное освещение. Теперь здесь всегда светло и многолюдно!

Открытие катка прошло в атмосфере праздника и отличного настроения. С яркими показательными номерами выступили юные фигуристки и хоккеисты ХК «Буран», которые затем сразились в товарищеском матче с местной хоккейной командой.

Фото пресс-служба ДСК

– Открытие ледовой арены – всегда большой спортивный праздник, и этот год не стал исключением, – поделился впечатлениями замгендиректора ДСК Сергей Талдыкин. – Каток действительно стал местом притяжения. Вдохновляет нас огромный интерес со стороны местных жителей. Здесь катаются и взрослые, и дети. Набирает популярность детская хоккейная секция. Каток стал отличным средством популяризации массового спорта и здорового образа жизни.

Благодаря ДСК, покататься на льду можно абсолютно бесплатно, причем спортивные секции для детворы тоже бесплатные. Каток работает ежедневно с 14.00 до 20.00, кроме понедельника, когда проводится профилактика оборудования.

В планах у ДСК и дальше модернизировать площадку, а в перспективе сделать ее крытой.