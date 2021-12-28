В Воронеже в столкновении «Шевроле» и «Лады Ларгус» пострадал 58-летний мужчина

Автомобиль «Шевроле Эпика» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «Ладой Ларгус». Фото пресс-службы ГУ МВД России по Воронежской области.

По предварительным данным, вчера примерно в 8:00 в Воронеже у дома № 41 по улице Острогожская, 26-летний местный житель, управляя автомобилем «Шевроле Эпика» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «Ладой Ларгус» под управлением 36-летнего местного жителя. Отметим, что «Шевроле» двигалась со стороны улицы Матросова в направлении улицы Теплоэнергетиков.

В результате ДТП пассажир «Лады», 58-летний местный житель, получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение.

Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.