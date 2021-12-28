Воронежские спортсмены выиграли чемпионат ЦФО по пауэрлифтингу

Воронежцы уверенно победили в командном зачете у мужчин. Фото ЦСП СК Воронежской области.

В Тамбове финишировал чемпионат Центрального федерального округа по пауэрлифтингу.

В заключительный день трое воронежских спортсменов в самых тяжелых категориях заняли места на пьедестале.

Алексей Гончаров стал победителем весовой категории 120 кг. В сумме трех упражнений (присед, жим и тяга) он поднял 795 килограммов. Его товарищ по команде Андрей Извеков тоже поднялся на высшую ступень пьедестала. Он выступал в весовой категории свыше 120 кг и в сумме поднял 680 кг. А вот Дмитрий Лялин стал в этом весе вторым с результатом 590 кг. Он был самым молодым участником воронежской команды - ему всего 17 лет.

В первый день соревнований Сергей Бачыло завоевал золотую медаль в весовой категории 66 кг, а Алексей Соболев и Влад Коломенский стали вторыми в категориях 105 и 74 кг соответственно.

В итоге, мужская воронежская команда заняла первое место в командном зачете с большим отрывом от второго призера - липчан. На третьем месте разместились рязанские спортсмены.

Днем ранее на турнире выступали девушки, и они стали вторыми в командном зачете. Это выдающийся результат, поскольку никогда раньше наши спортсменки не оказывались в ТОП-3.