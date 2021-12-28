В Воронеже бывший банкир получил условный срок за взятку в более чем 50 тысяч рублей

Вдобавок к условному сроку обвиняемый получил штраф в 108 тысяч рублей. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

31-летний бывший сотрудник одного из воронежских банков признан виновным в соответствии с ч.2 ст.290 УК РФ (получение взятки в значительном размере). Уголовное дело возбуждено на основании материалов, предоставленных УФСБ России по региону.

Следствие и суд установили, что в апреле 2021 года к мужчине обратился местный житель, который попросил помочь обналичить свыше 1,9 миллиона рублей в одном из подразделений банка. Обвиняемый согласился помочь, но за свои услуги попросил внушительную сумму. Изначально он взял 39400 рублей. В июле воронежец перевел ему еще десять тысяч. Третью часть банкир получил во время личной встречи 5 августа, но на месте преступления его задержали сотрудники регионального СК и УФСБ России по Воронежской области.

На предварительном следствии обвиняемый во всем сознался.

В итоге суд приговорил его к условному сроку на 18 месяцев, со штрафом в размере 108 тысяч рублей и с лишением права занимать руководящие должности в аналогичных структурах на протяжении двух лет. Приговор может быть обжалован в течение 10 дней.