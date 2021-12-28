Воронежские автоинспекторы помогли потушить загоревшуюся «Шкоду»

Оперативная помощь позволила избежать более серьезных последствий. Фото пресс-службы ГУ МВД России по Воронежской области.

Сотрудники ОБДПС УГИБДД ГУ МВД России по Воронежской области старший инспектор лейтенант полиции Николай Кравцов и инспектор ДПС капитан полиции Богдан Мануковский во время патрулирования на 14-м километре автомобильной дороги Р-193 «Воронеж-Тамбов» в Новоусманском районе заметили возгорание моторного отсека автомобиля «Шкода Октавия».

37-летний водитель пытался потушить огонь самостоятельно, но не смог это сделать. Полицейские незамедлительно достали свой огнетушитель из патрульного автомобиля, еще один огнетушитель передал инспекторам остановившийся для оказания помощи неравнодушный мужчина.

В итоге возгорание удалось оперативно ликвидировать. По предварительным данным, причиной воспламенения послужило замыкание электропроводки в подкапотном пространстве.

Владелец «Шкоды» поблагодарил сотрудников ДПС за оперативную помощь, позволившую избежать более серьезных последствий. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.