«Квадра» сообщила о восстановлении работы всех котлов на воронежской ТЭЦ-2

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

На воронежской ТЭЦ-2, на которой произошла коммунальная авария, отчиталась о запуске всех котлов. Тепло и горячая вода наконец-то стали поступать в многоэтажки Коминтерновского района. Параметры температуры и давления вышли на нормативные. Об этом вечером в понедельник, 27 декабря, сообщили в пресс-службе ПАО «Квадра».

Там пояснили, что управляющие компании продолжают проводить регулировки в домах: удалять воздух из систем отопления. В свою очередь в пресс-центре ЖКХ отметили, что УК будут отлаживать подачу тепла в домах. в случае необходимости воронежцы могут позвонить на многоканальный круглосуточный телефон 200-8-300, либо также можно оставить заявку через личный кабинет УК.

Напомним, авария произошла в воскресенье, 26 декабря. На ТЭЦ-2 отключилось оборудование, поскольку оказалась повреждена кабельная линия. Устранить аварию к началу рабочего дня коммунальщикам не удалось. В итоге была ограничена работа 32 детских садов.

Между тем, прокуратура Воронежа начала проверку по поводу сроков ремонта и почему почти 140 тысяч жителей Воронежа в мороз сидели без отопления. По итогам будет принято процессуальное решение.