Воронежцам показали инклюзивное шоу "Бибигон"

На днях в Воронеже прошла премьера масштабной инновационной шоу-программы для людей с ограниченными возможностями. Режиссер Антон Тимофеев поставил «Бибигон» Чуковского.

Полуторачасовое действо, которое показали в КДЦ «Шинник», рассказывает историю двух сестер, которые приезжают в гости к дедушке Корнею Ивановичу. Они встречают великого и бесстрашного графа Бибигона, который не до конца осознает ценность семьи и друзей. Пройдя через испытания, Бибигон переосмыслит свои взгляды и поймет, насколько важно ценить семью и близких.

Шоу соединило разные направления искусства: музыку, песни, театр, танцы, цирковую акробатику, номера с водой и огнем. В нем приняли участие более 20 актеров и творческих коллективов, в том числе фолк-рок группа «Рок&Гном».

Первыми «Бибигона» увидели жители Воронежа, в 2022-м году шоу покажут в Казани, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде.