В Воронежской области прокуратура нашла нарушения в сфере организация питания детей в школах

Фото из архива КП Фото: из архива КП

Прокуратура и санврачи Роспотребнадзора проверили организацию питания детей в школах Панинского района. В результате были выявлены многочисленные нарушения закона. Об этом рассказали в надзорном ведомстве региона 27 декабря.

А именно: на пищевые продукты, которые использовались при приготовлении блюд, не было документов, подтверждающих их качество и безопасность. Складские помещения не оборудовали приборами для измерения относительной влажности и температуры. У отдельных работников пищеблоков отсутствовала специальная подготовка и профессиональная аттестация. Выявлены и другие нарушения.

В итоге прокуратура района возбудила в отношении должностных лиц учебных заведений 13 дел об административных правонарушениях. Все они по статье 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения).

Как отметили в надзорном ведомстве, виновные привлечены к ответственности, а нарушения быстро устранили.