Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
-11°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Спорт27 декабря 2021 14:45

Воронежский «Факел» остался без начальника команды

Ушел в отставку Игорь Егоров
Юрий КОЗЛОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Причину отставки Игоря Егорова не объявляли.

Причину отставки Игоря Егорова не объявляли.

Фото: с сайта ФК "Факел"

«Факел» объявил об уходе с поста начальника команды Игоря Егорова. Причины отставки не объявляют. С Егоровым в клубе тепло попрощались, на сайте команды о нем сказали такие слова:

- Игорь Вячеславович, спасибо за профессиональную работу и вклад в развитие «Факела». Двери клуба будут открыты для вас. Желаем удачи в дальнейшей карьере!

Игорь Егоров 11 лет был судьей высшей лиги российского футбола. Понятно, что за эти годы он «оброс» авторитетом и связями в этой среде. И надо сказать, во время его работы в «Факеле» по крайней мере в ФНЛ наш клуб судьи сильно не обижали.

Кто будет преемников Егорова на посту начальника команды, пока неясно.