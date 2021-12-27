Воронежский «Факел» остался без начальника команды

Причину отставки Игоря Егорова не объявляли. Фото: с сайта ФК "Факел"

«Факел» объявил об уходе с поста начальника команды Игоря Егорова. Причины отставки не объявляют. С Егоровым в клубе тепло попрощались, на сайте команды о нем сказали такие слова:

- Игорь Вячеславович, спасибо за профессиональную работу и вклад в развитие «Факела». Двери клуба будут открыты для вас. Желаем удачи в дальнейшей карьере!

Игорь Егоров 11 лет был судьей высшей лиги российского футбола. Понятно, что за эти годы он «оброс» авторитетом и связями в этой среде. И надо сказать, во время его работы в «Факеле» по крайней мере в ФНЛ наш клуб судьи сильно не обижали.

Кто будет преемников Егорова на посту начальника команды, пока неясно.