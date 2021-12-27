Воронежский суд отказался рассматривать дело экс-чиновника о сорванных торгах на покупку квартир сиротам

Следствие не допросило 172 свидетеля Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ленинский районный суд вернул следствию дело в отношении бывшего начальника отдела департамента соцзащиты Евгения Жданова. Как рассказали «Комсомолке» в пресс-службе суда, в деле 378 потерпевших, 172 из которых не были допрошены во время расследования. Более того, каких-либо сведений о них в материалах дела нет.

С такой позицией выступил адвокат Жданова. Суд согласился с его доводами, пришел к выводу, что фактически дело не готово к рассмотрению. В пресс-службе рассказали, что прокуратура направила апелляционное представление в Воронежской областной суд.

Жданова обвиняют в том, что он не смог должным образом организовать аукцион на покупку квартир для 377 детей-сирот. Закупить их должны были в январе-июле 2020 года. По факту квартиры купили только в сентябре-декабре. Таким образом права сирот были нарушены. На Евгения Жданова завели уголовное дело по статье «Халатность». По этой статье, обвиняемому грозит штраф до 120 тыс. рублей, исправительные работы на год или арест на три месяца.