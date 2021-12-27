Теплоснабжение Коминтерновского района в Воронеже восстанавливается

Ранее сообщалось, что поздно вечером 26 декабря часть Коминтерновского района осталась без отопления. В настоящее время все оборудование, нужное для восстановления отопления, снова работает. Представители воронежской “Квадры” рассказали, что через несколько часов температура на теплосетях восстановится. “Сотрудники управляющих компаний с самого утра спускают воздух с внутридомовых систем”, - пояснили они.

Отмечается, что для всех потребителей, попавших под ограничение, компания произведет перерасчет, который включат в квитанции за декабрь.

ПАО “Квадра” управляет производственными активами на территории 10 регионов Центрального федерального округа и объединяет 20 электростанций, 314 котельных, а также теплосети протяженностью более 5000 км. Главные виды деятельности компании: производство и реализация электроэнергии на оптовом рынке электроэнергии и мощности, а также производство, транспортировка и реализация теплоэнергии на розничном рынке.