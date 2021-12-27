В «Магните» рассмотрят возможность выплаты компенсации для жительницы Воронежа

Компания проводит собственную проверку Фото: Алексей БУЛАТОВ

В компании «Магнит» прокомментировали инцидент с упавшей на ступеньках жительницей Воронежа. В пресс-службе «Комсомолке» рассказали, что знают о произошедшем. Компания сейчас проводит собственную проверку, сотрудничает с правоохранительными органами.

- Пострадавшая не обращалась в «Магнит», но мы сами связались с ней для выяснения всех обстоятельств, - рассказали в пресс-службе «Магнита». - Компания рассмотрит возможность компенсации пострадавшей после предоставления соответствующих медицинских документов, а также решения со стороны органов правопорядка.

Напомним, о происшествии сообщил местный житель Сергей Квасов в паблике «Воронеж VRN» ВКонтакте. По его словам, 26 декабря женщина упала рядом с магазином в Северном микрорайоне. Она споткнулась на неровной поверхности ледяных ступеней. Женщина раздробила себе плечо. В травмпункте поставили неутешительный диагноз: плечо до конца не восстановится, нужна операция по установке пластин. Автор поста утверждает, руководители «Магнита» от ответственности отказались, сославшись на то, что женщина упала за пределами магазина. По его словам, пострадавшая обратилась в полицию и прокуратуру.