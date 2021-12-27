Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
-11°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество27 декабря 2021 13:57

После отключения отопления во время морозов в Воронеже «Квадрой» заинтересовалась прокуратура

140 тысяч горожан почти сутки были без тепла и горячей воды
Евгения ФРОЛОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
фото из архива КП

фото из архива КП

Фото: Из архива "КП"

Воронежская прокуратура проверит деятельность ПАО «Квадра» в части соблюдения нормативных сроков перерыва подачи горячей воды и отопления во время устранения коммунальной аварии. Об этом сообщили в надзорном ведомстве 27 декабря.

Там пояснили, что при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Напомним, отключение произошло днем ранее, 26 декабря. Из-за коммунальной аварии на ТЭЦ-2 не было горячей воды и тепла в многоэтажках Коминтерновского района. Неудобства пришлось терпеть около 140 тысячам горожан. Почти сутки спустя в компании сообщили, что ТЭЦ-2 запущена.