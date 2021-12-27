После отключения отопления во время морозов в Воронеже «Квадрой» заинтересовалась прокуратура

фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

Воронежская прокуратура проверит деятельность ПАО «Квадра» в части соблюдения нормативных сроков перерыва подачи горячей воды и отопления во время устранения коммунальной аварии. Об этом сообщили в надзорном ведомстве 27 декабря.

Там пояснили, что при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Напомним, отключение произошло днем ранее, 26 декабря. Из-за коммунальной аварии на ТЭЦ-2 не было горячей воды и тепла в многоэтажках Коминтерновского района. Неудобства пришлось терпеть около 140 тысячам горожан. Почти сутки спустя в компании сообщили, что ТЭЦ-2 запущена.