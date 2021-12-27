В Воронеже парень угнал автомобиль и сдал его на металлолом

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

В Воронеже в полицию обратился 60-летний житель Калачеевского района. Он рассказал, что у него ночью угнали припаркованную во дворе дома на улице Новосибирской «шестерку». Ущерб составил около 50 тысяч рублей. Подробности рассказали в ГУ МВД по Воронежской области 27 декабря.

Злоумышленника удалось вычислить. Им оказался 22-летний воронежец, ранее судимый за имущественное преступление. В отделе полиции он признался, что присмотрел авто, поскольку оно долгое время просто стояло и на нем никто не ездил. Тогда парень его отбуксировал до пункта приема металлолома и сдал. Деньги потратил на личные цели.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Молодому человеку грозит до пяти лет лишения свободы.