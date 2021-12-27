Работу общественного транспорта Воронежа будет проверять координационный совет

Общественники потребовали нормальных условий труда для водителей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Воронежской области создадут координационный совет по проблемам общественного транспорта. В него войдут представители власти, надзорных ведомств, а также региональных отделений Общероссийского народного фронта и Российского союза промышленников и предпринимателей. Об этом сообщили в воронежском ОНФ 27 декабря.

Решение о создании совета приняли на круглом столе, который провел региональный департамент промышленности и транспорта совместно с ОНФ. Речь шла о «серых» схемах в сфере общественного транспорта. Активисты рассказали, что в 82 регионах страны прошли «контрольные закупки». Исследование показало, что величина недополученных доходов для 100 крупнейших агломераций может достигать 38,8 млрд рублей в год.

Общественники также подняли тему недостойных условий труда водителей. Они заявили о необходимости создать на конечных остановках туалеты. Сейчас по словам, активистов, водители пользуются канализационными люками.

- Важно, создавая комфортные условия проезда для пассажиров, чтобы мы не забывали про оплату труда водителей, - заявил член Общественной палаты России, член координационного совета ОНФ по вопросам общественного транспорта Илья Зотов. - Здесь важно соблюдать Отраслевое соглашение, которое гарантирует оплату труда на уровне трех размеров МРОТ по субъекту. Нужно в диалоге с надзорными ведомствами и перевозчиками решать общие проблемы, что позволит привлечь в бюджет дополнительные средства.