В райцентре Воронежской области мужчина, стрелявший по мишеням, нечаянно убил своего приятеля

Помощь в установке мишени стоила 40-летнему мужчине жизни. Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело в отношении 42-летнего жителя Россоши. Он будет отвечать в суде по части 1 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности» (до двух лет лишения свободы).

По данным следствия, вечером 6 декабря в Россоши на пустыре возле улицы Комбинатской 42-летний местный житель занимался пристрелкой охотничьего карабина. В этом ему помогал 40-летний знакомый, устанавливающий мишень. Мужчина постарше, не убедившись, что приятель отошел на безопасное расстояние, начал стрелять. Пуля попала в голову его знакомому. Раненого отвезли в больницу, там он через несколько дней умер. Судебно-медицинская экспертиза определила, что смерть наступила от ушиба головного мозга.

Место, где произошла трагедия. Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

- Следователь провел осмотр места происшествия. По изъятым объектам и предметам назначен комплекс необходимых судебных экспертиз. Наши сотрудники допрашивают свидетелей, – рассказал руководитель Россошанского межрайонного следственного отдела регионального управления СК России Вадим Стрижаков.

Напомним, 31 октября 2019 года произошла похожая трагедия. На охоте у деревни Красовка Грибановского района 66-летний бывший директор мясокомбината целил в мишень, а попал в 43-летнего водителя, ранее являвшегося его подчиненным. Ранение оказалось смертельным. Водитель незадолго до этого загадочным образом по документам стал владельцем мясокомбината, которым ранее руководил его шеф. Причем в открытых источниках он некоторое время продолжал им числиться, несмотря на гибель. Странные обстоятельства преступления не помешали «замять» дело после примирения бывшего директора с родственниками погибшего. Прокуратура оспорила ситуацию, когда директор, лишивший жизни водителя, пусть и не специально, вообще за это никак не отвечает. В итоге суд все же дал ему год исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства. Экс-директору также запретили на это время пользоваться огнестрельным оружием.