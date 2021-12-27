В Воронеже под окнами многоэтажки нашли тело 62-летней пенсионерки

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

В Воронеже следователи выясняют обстоятельства смерти 62-летней местной жительницы. Ее тело было найдено около одной из многоэтажек в ЖК «Олимпийский» в Северном районе в воскресенье, 26 декабря, примерно в 10 утра. Об этом 27 декабря рассказали в следственном управлении СКР по Воронежской области.

Сейчас правоохранители проводят проверку. На теле женщины нашли телесные повреждения, характерные для падения с высоты.

– Следователем СК проведен осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы и иные лица, тело погибшей направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти, выполняется комплекс иных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, – пояснили в ведомстве.