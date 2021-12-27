Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
-11°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество27 декабря 2021 11:41

В Воронеже новогодняя ночь будет снежной и немного морозной

А днем 1 января температура поднимется до нуля
Юрий КОЗЛОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Снег будет способствовать новогоднему настроению.

Снег будет способствовать новогоднему настроению.

Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Нынешние морозы к концу недели ослабнут. А новогодняя ночь и вовсе будет по меркам нынешнего декабря достаточно теплой.

- На смену холодному антициклону идет циклон. Он вызовет солидное потепление уже 30 декабря – до -2 днем, - рассказал Александр Сушков, руководитель Воронежского гидрометцентра. – А в новогоднюю ночь и вовсе температура поднимется до -1…-3, будет идти небольшой снежок. Днем 1 января будет оттепель, впрочем, несильная, столбик термометра будет держаться возле ноля. А начиная с понедельника, 3 января, температура вновь постепенно начнет понижаться.

Что же касается ближайших трое суток, напомним, самая морозная ночь ожидается во вторник, 28 декабря - -17 градусов. Будет холодно и днем - -12. Дальше температура постепенно будет повышаться.