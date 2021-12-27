В Воронеже новогодняя ночь будет снежной и немного морозной

Снег будет способствовать новогоднему настроению. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Нынешние морозы к концу недели ослабнут. А новогодняя ночь и вовсе будет по меркам нынешнего декабря достаточно теплой.

- На смену холодному антициклону идет циклон. Он вызовет солидное потепление уже 30 декабря – до -2 днем, - рассказал Александр Сушков, руководитель Воронежского гидрометцентра. – А в новогоднюю ночь и вовсе температура поднимется до -1…-3, будет идти небольшой снежок. Днем 1 января будет оттепель, впрочем, несильная, столбик термометра будет держаться возле ноля. А начиная с понедельника, 3 января, температура вновь постепенно начнет понижаться.

Что же касается ближайших трое суток, напомним, самая морозная ночь ожидается во вторник, 28 декабря - -17 градусов. Будет холодно и днем - -12. Дальше температура постепенно будет повышаться.