Дети-футболисты попали в смертельную аварию после соревнований в Воронеже

Авария произошла в Курской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

Юные футболисты и их родители из Старого Оскола попали в аварию, возвращаясь домой из Воронежа, куда приезжали на соревнования. 10-летний мальчик, его папа, а также мама второго футболиста погибли. Еще один мальчик получил многочисленные ушибы и сотрясение мозга. Об этом сообщили в Детской футбольной лиге Воронежской области.

Авария произошла 25 декабря 18.10 в Горшеченском районе Курской области на трассе «Курск-Воронеж-Борисоглебск».

- Мы все одна большая футбольная семья и в очередной раз просим каждого откликнуться в этот тяжёлый час. Каждый из вас может помочь семьям погибших перевести любую посильную сумму, - рассказали в Детской футбольной лиге Воронежской области. – Все, кто желает помочь семьям 89040908608, карта СБЕРБАНК (получатель: Наталья Сергеевна К.) Все деньги будут переданы в ближайшее время семьям погибших.

В ГУ МВД России по Курской области подтвердили информацию об аварии. Там пояснили, что водитель автомобиля «HYUNDAI TUCSON», который ехал из Курска в сторону Воронежа, врезался во встречный автомобиль «TOYOTA AVENSIS», а затем отлетел на «ГАЗ 3302». Футболисты ехали в «TOYOTA AVENSIS». Водитель «HYUNDAI TUCSON» и две его пассажирки госпитализированы.