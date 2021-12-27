Под Воронежем после вечеринки с незнакомцами у хозяйки украли украшения на 73 тысячи

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

В Семилуках в полицию обратилась 27-летняя местная жительница, которая сообщила, что у нее украли ювелирные украшения из квартиры. На место выехала опергруппа. Как выяснилось, в этот день женщина рано утром ушла на работу, оставив дома мужа одного. А он решил закатить вечеринку в их квартире на улице Дзержинского.

Как рассказали в ГУ МВД по Воронежской области 27 декабря, мужчина пригласил на ее всех желающих, в том числе незнакомцев. Изрядно накачавшись спиртным, хозяин уснул, а гости все продолжали ходить. Разогнала компанию женщина, когда пришла с работы. Проверив имущество, она обнаружила, что из шкатулки пропали все драгоценности, общей стоимостью 73 тысячи рублей. Поняв, что это сделал кто-то из гостей, пока муж спал, она обратилась в полицию.

Злоумышленника, несколько дней скрывавшегося в заброшенных домах, вскоре задержали. Им оказался 28-летний парень. В полиции он признался, что сдал украшения в местный ломбард, а деньги потратил на еду и спиртное.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Ему грозит лишение свободы на срок до 5 лет.