Аварию на сетях, из-за которой воронежцы остались без отопления, устранили

Все котлы включены в работу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

К жителям Коминтерновского района в течение нескольких часов вернется тепло. Все котлы, необходимые для теплоснабжения потребителей ТЭЦ-2, включены в работу. Об этом сообщили в пресс-службе ПАО «Квадра» 27 декабря.

Батареи в части домов района стали холодными накануне. Как пояснили, в «Квадре», на станции произошло отключение оборудования из-за повреждения кабельной линии. Без тепла жители провели всю ночь. Из-за аварии под отключение попали школы и детские сады.

- В течение нескольких часов температурные параметры теплоносителя станут нормативными. Сотрудники управляющих компаний с самого утра спускают воздух с внутридомовых систем, - рассказали в ПАО «Квадра». - Для жителей домов, попавших под ограничение, будет сделан перерасчет в соответствии с законодательством. Перерасчет включат в квитанции за декабрь.