Воронежская область вновь установила рекорд по выздоровевшим от ковида

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

В Воронежской области выздоровели от коронавирусной инфекции за минувшие сутки еще 1257 воронежцев. Общее число переболевших достигло 146 906. Свежими данными поделился в понедельник, 27 декабря, региональный оперштаб.

Темпы выздоровления в регионе радуют. Днем ранее от ковида избавились еще 1234 наших земляка. А, к примеру, 25 декабря их было 1209.

Похоже, четвертая волна пандемии, может скоро оставить нас. И хотя пик уже пройден, воронежские власти не рискуют полностью снимать ограничения.