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Общество27 декабря 2021 10:24

Воронежская область вновь установила рекорд по выздоровевшим от ковида

От болезни избавились за сутки 1257 человек
Евгения ФРОЛОВА
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Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Из архива "КП"

В Воронежской области выздоровели от коронавирусной инфекции за минувшие сутки еще 1257 воронежцев. Общее число переболевших достигло 146 906. Свежими данными поделился в понедельник, 27 декабря, региональный оперштаб.

Темпы выздоровления в регионе радуют. Днем ранее от ковида избавились еще 1234 наших земляка. А, к примеру, 25 декабря их было 1209.

Похоже, четвертая волна пандемии, может скоро оставить нас. И хотя пик уже пройден, воронежские власти не рискуют полностью снимать ограничения.