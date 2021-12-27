Воронежские отделения «Почты России» рассказали, как будут работать в новогодние праздники

В УФПС по Воронежской области рассказали, как будут работать отделения почты в регионе в новогодние праздники. Там пояснили, что последний день уходящего года, 31 декабря, они будут принимать клиентов по графику воскресенья.

Что же касается 1 января, то с 10.00 начнут работу только круглосуточные отделения. Для всех остальных 1, 2 и 7 января будут выходными. То есть в эти дни почтальоны не будут разносить почтовые отправления и газеты и журналы. Пенсии и пособия они доставят по графику, согласованному с региональным отделением Пенсионного фонда РФ.

А вот в остальные праздничные числа – 3, 4, 5, 6, 8 и 9 января – все почтовые отделения будут работать по обычному графику.

Уточнить актуальный график работы отделений или найти на карте ближайший открытый почтовый офис можно на сайте pochta.ru.