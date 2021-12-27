В Воронежской области построят ФОК за 101 млн рублей

ФОК должны построить к августу 2023 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Борисоглебске планируют построить физкультурно-оздоровительный комплекс за 101 млн рублей. Соответствующую конкурсную документацию администрация города разместила на портале госзакупок.

ФОК появится на улице 40-летия Октября. 101 млн рублей – это начальная максимальная цена контракта. Деньги выделили из областного и местного бюджетов. Подрядчик должен будет завершить строительство до 1 августа 2023 года.

Одновременно в спортзале будут заниматься 20 человек. Там планируют проводить соревнования по волейболу, баскетболу и мини-футболу. Зал рассчитан на 80 зрителей.