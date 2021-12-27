В Воронежской области от коронавируса скончались еще 38 человек

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

Смертность от осложнений коронавируса в Воронежской области хотя все еще остается высокой. Днем в понедельник, 27 декабря в медицинских стационарах умерло еще 38 человек. К началу последней предновогодней неделе летальных исходов стало больше. Данными ковидной статистики поделились в региональном оперштабе.

Всего от коронавируса в Воронежской области с начала пандемии умерли уже 10 166 человек.

Между тем, снижается число ежедневно заболевших. За минувшие сутки было зафиксировано 380 положительных результатов тестов.

Несмотря на это, снижать ограничения в области полностью пока не намерены. В преддверии новогодних праздников получили послабление заведения общепита. Им разрешено работать с 23.00 до 6.00. Также кинотеатры и цирк могут увеличить заполняемость залов до 75%.