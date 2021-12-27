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Происшествия27 декабря 2021 8:59

В Воронежской области иномарка врезалась в грузовой поезд: водитель ранен

Мужчину отвезли в больницу, машина сильно покорежена
Юрий КОЗЛОВ
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Машина после столкновения с поездом улетела в кювет.

Машина после столкновения с поездом улетела в кювет.

Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В воскресенье, 26 декабря, в 13.15 в Лискинском районе на втором километре дороги Лиски - Давыдовка - Высокое – 2-я Пятилетка случилась авария. 54-летний местный житель, руливший «Митцубиси Паджеро», выехал на железнодорожный переезд на красный свет. Там в машину врезался грузовой поезд, которым управлял 35-летний житель Тамбовской области.

Водитель «Мицубиси» получил травмы. Его отвезли в больницу. Машина улетела в кювет. У нее сильно погнута крыша в районе передних сидений и покорежены двери.

Машина сильно повреждена, но отремонтировать ее можно.

Машина сильно повреждена, но отремонтировать ее можно.

Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Полицейские выясняют, почему мужчина, руливший японской иномаркой, не остановился на красный свет.

Полицейские выясняют, почему водитель "Мицубиси" не остановился на красный свет.

Полицейские выясняют, почему водитель "Мицубиси" не остановился на красный свет.

Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.