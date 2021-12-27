В Воронежской области иномарка врезалась в грузовой поезд: водитель ранен

Машина после столкновения с поездом улетела в кювет.
Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.
В воскресенье, 26 декабря, в 13.15 в Лискинском районе на втором километре дороги Лиски - Давыдовка - Высокое – 2-я Пятилетка случилась авария. 54-летний местный житель, руливший «Митцубиси Паджеро», выехал на железнодорожный переезд на красный свет. Там в машину врезался грузовой поезд, которым управлял 35-летний житель Тамбовской области.
Водитель «Мицубиси» получил травмы. Его отвезли в больницу. Машина улетела в кювет. У нее сильно погнута крыша в районе передних сидений и покорежены двери.
Машина сильно повреждена, но отремонтировать ее можно.
Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.
Полицейские выясняют, почему мужчина, руливший японской иномаркой, не остановился на красный свет.
Полицейские выясняют, почему водитель "Мицубиси" не остановился на красный свет.
Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.