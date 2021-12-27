Сенатор Сергей Лукин: «В наших силах привнести немного чуда в жизнь детей в канун Нового года»

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Мечта будет исполнена

В Совете Федерации уже стартовала акция «Елка желаний». Сенаторы второй год подряд присоединяются к этому проекту президентской платформы «Россия – страна возможностей». Из каждого региона страны дети, оказавшиеся в сложных жизненных обстоятельствах, прислали свои новогодние желания. Каждый сенатор может снять шар-открытку с детским письмом с елки, установленной в здании верхней палаты парламента на Большой Дмитровке в Москве.

Сергей Лукин традиционно принимает участие во всероссийской акции «Елка желаний». Как сенатор от Воронежской области, он исполнит мечту школьницы из нашего региона. Подробнее мы расскажем вам об этом в одном из январских выпусков газеты, как только подарок будет вручен.

Полезный подарок

А вот еще один полезный новогодний подарок от сенатора Сергея Лукина уже доставлен по адресу. 23 декабря Новоусманской коррекционной школе-интернату прямо на предновогоднем празднике вручили мощный пылесос!

«От имени департамента предпринимательства и торговли Воронежской области я передала сенатору просьбу – школе-интернату, в которой обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья, очень нужен пылесос для уборки спален, поскольку старый вышел из строя. Сергей Николаевич отреагировал оперативно, большое спасибо ему за это. В новом году персоналу учебного заведения предстоит осваивать новую технику, - рассказала представитель департамента Марина Бондаренко. - Учреждение работает в круглосуточном режиме, и требования к поддержанию чистоты – самые серьезные! Ведь помимо жилых и игровых помещений, здесь работают учебные кабинеты, спортивный и тренажерный залы, гончарная, столярная и швейная мастерские, кабинет робототехники, фото- и видеостудия, библиотека… Словом, без современного пылесоса было сложновато!»

Вкусная традиция

Но какой же Новый год без сладких подарков? В преддверии праздника руководитель детского реабилитационного центра «Парус надежды» Ирина Петрова обратилась к сенатору с просьбой закупить для воспитанников конфеты и другие сласти, порадовать мальчишек и девчонок, которые ведут борьбу с тяжелым недугом.

«Парус надежды» работает в Воронеже уже 25 лет. Задумывался он как центр помощи ребятам с детским церебральным параличом, но постепенно стал принимать и детей и с другими заболеваниями. За это время реабилитацию здесь прошли более восьми тысяч маленьких пациентов.

Сергей Лукин распорядился приобрести необходимое количество кондитерских подарочных наборов для центра «Парус надежды».

«В наших силах привнести немного чуда в жизнь детей в канун Нового года – самого волшебного праздника. В эти дни всех нас объединяет ожидание добрых перемен, надежда на лучшее, а детям вера в чудо просто необходима. Особенно нуждаются в душевном тепле ребята, которым именно сейчас требуется поддержка. Они должны чувствовать внимание и заботу взрослых. Это поможет им сформировать стойкость и жизнелюбие, ощутить себя полноправными и счастливыми членами общества», - уверен сенатор Сергей Лукин.

Анна Ткачева